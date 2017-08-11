亞洲盃男籃》郭艾倫飆分 中國輕取卡達摘首勝

郭艾倫揮別前役提前犯滿畢業陰影，11日攻下全場最高30分。(取自FIBA官網)

揮別亞洲盃男籃賽首役輸給菲律賓陰影，這次派出「藍隊」，也就是比較年輕國家隊參賽的中國，11日靠郭艾倫攻下全場最高30分，外加4籃板、4助攻，終場92比67橫掃卡達，亞洲盃首勝到手，中國最後1場預賽將跟伊拉克交手。

中國前役以87比96不敵菲律賓，主因就在郭艾倫雖有18分、5助攻進帳，卻提前5犯畢業，造成年輕的中國隊陣腳大亂，如今換成面對卡達，替補上場的郭艾倫不僅全場0犯規、1失誤，三分球更有投8中5的優異表現。

除了郭艾倫火力全開演出，李根也有13分、4籃板，周鵬12分，胡金秋11分、12籃板，中國此役完全主宰內線優勢，總共搶下40籃板，比起卡達整整多出15個，是末節得以大幅拉開領先差距的主因之一。

中國男籃目前分為紅隊與藍隊，分別由李楠、杜鋒領軍，由於今年亞洲盃無關接下來任何國際賽的資格，中國又搶下2019年世界盃主辦權，所以才派比較年輕的藍隊打亞洲盃，包含易建聯、王哲林、周琦、丁彥雨航等好手都沒參加。

(中時電子報)