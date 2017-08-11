埤頭農會社區小舖開賣了 優質蔬果上架呷健康

地產地銷、產地新鮮直送！彰化縣埤頭鄉農會社區小舖今天上午正式開張，販售10多位在地青農的優質蔬果，有生產履歷和4章1Ｑ掛保證，讓消費者吃得健康又安心。（謝瓊雲攝）

埤頭農會社區小舖就位在農會和百寶村之間，利用原本的門市重新規劃設計改裝而成。（謝瓊雲攝）

社區小舖販售10多位在地青農所栽種、每日自產地鮮採直送的優質蔬果，包括號稱「埤頭F4」的台梗9號米、高接梨、青蔥、包心白菜，還有白蘆筍、小黃瓜、無花果、牛蕃茄與火龍果等生鮮蔬果，應有盡有。（謝瓊雲攝）

請來中州科大餐飲系童富源，開設廚藝料理小教室，介紹認識在地食材及適合的料理方式，教家政班媽媽輕鬆上菜。（謝瓊雲攝）

彰化縣埤頭鄉農會籌備半年的社區小舖11日正式營運，請來中州科大餐飲系童富源，教家政班媽媽以在地食材入菜料理，未來小舖將販售10多位在地青農栽植的優質蔬果，產地直送、新鮮上桌，讓消費者吃得安心又健康。

推地產地銷，優質農產吃得安心健康。埤頭鄉農會邀集10多位在地青農，每日自產地鮮採直送，包括號稱「埤頭F4」的台梗9號米、高接梨、青蔥、包心白菜，還有白蘆筍、小黃瓜、無花果、牛蕃茄與火龍果等生鮮蔬果，應有盡有。

社區小舖就位在農會和百寶村之間，利用原本的門市重新規劃設計改裝而成。今天現場還請來大廚開設廚藝料理小教室，介紹認識在地食材、及適合的料理方式，並設計示範無花果生菜捲佐和風醬汁、醬黃白菜滷、泡菜蔥煎餅和白菜海鮮卷等，讓婆婆媽媽們可以在家輕鬆料理，美味健康上桌。農會指下周二15日上午還將有一場料理小教室，歡迎民眾踴躍前來參與，

總幹事王宋民表示，農會門市販售蔬果是縣內創舉，所有農產都有農會做安全把關，相信有百大青農和4章1Q、生產履歷掛保證，可與傳統菜市場或超市做出區隔，鎖定不同消費族群，品質具有競爭力。

曾入選第一屆百大青農的埤頭青農聯誼會長許宏賓指出，多數青農返鄉得自行為農產尋找銷售通路，進駐社區小舖最大好處是能與在地消費者緊密結合，讓更多人認識在地農場和生產者，清晨鮮採的蔬果，當晚就端上家中餐桌。

王宋民說，新鮮蔬果販售時間有限，未來將採限量上架、預約訂購機制，未來也將鎖定在地機關、老人照護機構，與學童營養午餐食材開拓商機。

(中時)