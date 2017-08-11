台泥國際集團中期扭虧為盈 賺4.69億港元

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財華網報導，在香港上市的台泥國際集團11日晚間公佈，截止今年6月30日止6個月，公司實現收入61.29億港元，年增約25.4％；公司股東溢利為4.69億港元，去年虧損1.56億港元；每股盈利8.3港仙；不派息。

(工商)