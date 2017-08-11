張玉嬿片酬高 被製作人虧：這集沒妳才打平

張玉嬿認為拍戲最重要的是觀眾的反應與啟發。（圖／中時資料照片）

51歲女星張玉嬿昔日因拍《驚世媳婦》走紅，被封為「第一媳婦」、「最美苦旦」，暫退出演藝圈約12年的她，最近復出參加三立大戲《一家人》，片酬自然相當可觀，今(11日)媒體報導，由於該劇成本高，製作人有回對張玉嬿開玩笑說：「這集沒妳才打平」，引來張玉嬿逗趣反嗆：「是你演員用太多好嗎？」

今年3月張玉嬿接下三立《一家人》復出戲劇圈，她在劇中飾演韓瑜、陳珮騏、李燕、臧芮軒的媽，演她老公的是30年前北藝大同學陳霆，據《聯合新聞網》報導，近來《鬼怪》收視稱霸，張玉嬿則樂觀表示拍戲應注意給觀眾的啟發，收視率數字好或壞並非第一考量。

張玉嬿更驕傲表示《一家人》的劇情不只是娛樂，也夾帶不少教育意味，很榮幸能以這部戲為復出之作，也開玩笑透露製作人劉世範有回虧她片酬高，說幾乎每集都賠，唯獨沒她那集才打平，張玉嬿則秒反駁是演員人太多，才不是她的錯。

(中時電子報)