陽岱鋼敲3安打連11場得分 巨人大勝廣島7分
昨中斷連續9場安打的陽岱鋼，今(11日)對央聯戰績第1廣島鯉魚之戰，火力全開，全場6打席5打數擊出3支安打，其中6局上敲出一壘安打後，靠對方投手暴投與隊友洋炮麥基的安打掩護，攻回本壘得到1分，寫下讀賣巨人近6年最多連續11場得分紀錄。巨人此役靠5、6局攻下9分奠定勝基，終場以9比2擊敗廣島。
松本哲也與脇谷亮太曾於2011年連續10場得分，陽岱鋼今連續11場得分，已是巨人隊近6年新高，接下來將挑戰脇谷亮太，2010年締造的連續15場得分隊史與央聯紀錄。
陽岱鋼此役5打數敲出3安打，日職生涯累計擊出996支安打，只差4支就達到「千安」里程碑。他2007年至2016年效力腿期間累計擊出942支安打，今年轉效巨人隊至今為止擊出54支。
陽岱鋼此役也是他近6場第1場擊出2支安打以上，平均打擊率回升至3成14。
他此役3支安打分別於3、6、7局，3局上二壘安打由於2出局後擊出，未獲隊友火力接應得分；6局上首打席擊出一壘安打，再靠廣島投手暴投攻佔二壘，隨後洋投麥基擊出安打，跑回本壘攻下1分，保持連續11場有得分紀錄；7局上第3支安打曾攻佔二壘，但隨後連兩打席出局，造成殘壘沒得分。
巨人隊此役火力擊出在5、6局，5局上2出局後擊出6支安打與2次保送，狂下六城，6局上再由首打席陽岱鋼安打點火，以3支安打、2次保送與1次高飛犧牲打，再下三城，最終以大勝7分獲勝。
(中時電子報)
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