宋家豪好可惜！日職處女秀2出局後被敲3安

宋家豪日職處女作飆出153公里速球，惜中繼1局失2分。(資料照)

旅日右投今(11日)被升上1軍，晚上對歐力士之戰就登板出賽，在樂天4比6落後情況下，於7局下上場擔任中繼，結果日職處女作美中不足，兩出局後擊出3支安打，失2分，樂天終場4比8敗北，宋家豪此役無關勝負。

宋家豪此役7局下登板就面對歐力士中心打線，不過面對兩位洋炮，都飆出153公里快速球，且分別以三振及右外野高飛，連續解決這兩名強打，可惜隨後連被擊出3支安打，其中被小島侑平擊出清壘三壘安打，日職處女秀留下主投1局失2分。

宋家豪此役共投20球，面對6位打席，被擊出3支安打，失2分，雖平均自責分高達18，但153公里速球相當具殺傷力。

(中時電子報)