人行：當前M2增速 低於過往

華爾街見聞報導，中國人民銀行11日晚間發佈第2季度貨幣政策執行報告，強調需全面客觀認識當前M2（廣義貨幣供應量）增速低於過往。據了解，今年6月人行公布的M2增速為9.4％，創下新低。

中國人行表示，一是過去M2增速高於名義GDP增速較多與住房等貨幣化密切相關，而目前住房商品化率已經很高，貨幣需求增長相應降低。二是近些年M2增長較快與金融深化有關，主要體現為同業、理財等業務發展較快，但金融深化進程並非是線性的，為了興利除弊也會有一定起伏，近期M2增速有所降低正是加強金融監管、縮短資金鏈條的合理反映。

人行稱，預計隨著去槓桿的深化和金融進一步回歸為實體經濟服務，比過去低一些的M2增速可能成為新的常態。

人行指出，下一階段要保持總量穩定，綜合運用價、量工具和宏觀審慎政策加強預調微調，調節好貨幣閘門。

同時，繼續實施穩健中性的貨幣政策，處理好穩增長、調結構、控總量的關係，為供給側結構性改革營造中性適度的貨幣金融環境。保持總量穩定，綜合運用價、量工具和宏觀審慎政策加強預調微調，調節好貨幣閘門。

另一方面，人行稱，擬於2018年第1季評估時起，將資產規模5千億元人民幣以上的銀行發行的1年以內同業存單，納入MPA同業負債占比指標進行考核。

(工商)