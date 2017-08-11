菲律賓禽流感 疑來自候鳥或中國走私家禽

菲律賓北部呂宋島多個農場爆發禽流感，為免人類受到感染，農業部長皮諾爾（Emmanuel Pinol）11日宣布，至少撲殺40萬隻家禽，並已通報總統杜特蒂及世界衞生組織。當局正追查病毒來源，暫不排除是來自候鳥或中國的走私家禽。

當地傳媒報道，目前班邦加省城鎮聖路易斯有6個農場發現家禽感染H5亞型高病原禽流感（HPAI），至少3.7萬隻雞、鴨和鵪鶉受到感染死亡。皮諾爾表示，其實該鎮早於4月就已出現禽流感跡象，但飼主未及時通報，導致疫情在7月急速惡化。

皮諾爾表示，目前國內尚未傳出人類被感染的案例，但農業部決定撲殺疫區附近1公里範圍的家禽，以免病毒擴散，相關損失將介乎2500萬披索（約台幣1702萬）至2800萬披索。此外，農業部也禁止呂宋島的家禽輸往菲律賓其他地區。

菲律賓衞生部門強調，H5禽流感的傳染機會低，但死亡率高，特別是嬰兒及病人。皮諾爾則指，受災農場只曾向國內出口家禽，並未出口至國外。

(中時)