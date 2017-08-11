買毒欠錢遭拴狗鍊學狗爬 警破暴力販毒集團
警方破獲以楊姓男子為首的暴力販毒集團，平日除販毒牟取暴利，遇有毒品交易或其他糾紛，集團成員就結夥持棍棒、刀械等器械，毆打或恐嚇、脅持被害人，逼迫被害人交付財物，田中警分局結合刑事局偵六隊與雲林縣警方，10日凌晨兵分多路前往雲林縣，逮捕集團8名嫌犯移送法辦。
田中警分局在今年4月接獲舉報指，綽號「牛奶」的30歲楊姓男子，主要在雲林縣斗六市等地區活動，經常為追討被害人所積欠的數千元買毒費用，就將被害人綁在鐵鍊上，並持刀、改造槍枝喝令學狗爬行，並動輒凌虐被害人，先毆打恐嚇、再對準頭臉又踹又踢，行徑惡劣；警方掌握被害人至少有4至5人，經數個月來監控，昨天凌晨拂曉出擊、兵分十多路將8名嫌犯一網打盡。
田中分局偵查隊副隊長鄭登源表示，警方搜索時，共計查扣小武士刀1把、二級毒品安非他命50公克及三合一混合咖啡包75.5公克。全案依以違反《組織犯罪條例》、《傷害罪》、《妨害自由罪》、《強盜罪》、《毀損罪》等罪名移送法辦。
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(中時)
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