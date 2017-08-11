循環經濟當道 經濟部攜手府城助企業卡位黃金時機

為鼓勵中小企業增進符合「循環經濟」效益的創新研發與結盟合作，經濟部中小企業處第6年與台南市工商發展投資策進會攜手合作，舉辦「2017中小企業商機媒合會台南場」

經濟部中小企業處副處長蘇文玲、台南市副市長吳宗榮、台南市工商發展投資策進會副總幹事王士豪、台南市中小企業榮指員協進會會長黃舜澤、工研院產服中心副主任黃新鉗、中衛發展中心總經理朱興華等貴賓親臨會場，見證台灣企業發展循環經濟的創新與創意實力。

蘇文玲表示，以往談「永續」，主要是為減低產業發展對環境造成的傷害；現在談「循環經濟」，不僅要友善環境、減少廢棄物，還要從「循環」、「再生」概念，設計能為自然環境與經濟活動帶來正面效益的技術、製程和產品。

蘇文玲指出，台灣有90%以上的能源和資源以及60%以上食物仰賴進口，我們應思考如何讓資源能不斷循環再利用。她也強調，循環經濟這一項未來永續議題，將不只是臺灣，而是未來全球創新經濟模式及創造市場需求的主要方向，此刻，正是台灣企業大顯身手、卡位國際市場的黃金時機。

吳宗榮表示，除了支持行政院打造「沙崙綠能科學城」，發展台灣能源決策中心、建構更完整的綠能生態產業鏈外，市府也積極與民間機構合作，鼓勵業界重新思考原料來源、產品設計、生產、使用、回收等流程。

吳宗榮強調，期望未來台南的產業發展都能符合循環經濟效益，也歡迎有共同願景的企業進駐，共同創造無可限量的循環經濟商機。

王士豪指出，工商策進會全力推動經濟部「中小企業商機媒合系列活動」，積極打造中小企業專屬商機交流平台，從技術、產品、資金、管理、行銷、通路等各個構面協助企業，努力爭取未來每一年這項活動都能來到台南舉辦，創造更多商機，做為城市發展的旗艦。

本次活動結合南部產官學研資源，邀請包含再生能源、綠色照明、節能環保、綠色運輸等共計22家企業及3所科技大學參與展出，吸引眾多企業代表到場，體驗近30項綠能創新技術和多元應用，洽談與詢問氣氛熱絡。

經濟部中小企業處每年因應產業趨勢設計不同主題的商機媒合活動，讓企業獲得技術、行銷、資金等方面的合作機會，也爭取媒體曝光關注，推動多年累計已促成數10億合作商機。台南場商機媒合會由101年衍生合作商機9,000萬元成長到今年衍生合作商機已經超過新台幣1億7140萬元，與會人數329人，25家參展企業及學校累計促成402次媒合配對。

(中時)