長打率全隊只輸王柏融 藍寅倫4年蛻變
Lamigo桃猿外野手藍寅倫，今年傷癒復出後，至今長打率驚人，生涯單季全壘打支數，也首度來到雙位數，他說：「自己是沒做什麼改變，但4年來自己身體強度的確有增加。」
藍寅倫去年球季因傷勢整季僅在一軍出賽一場就報銷，今年捲土重來，至今出賽40場，打擊率3成24，全壘打來到10轟，長打率高達0.625全隊目前僅次於王柏融。
藍寅倫說，自己身體強度的確有加強，還有體重，可能也讓自己長打率增加，不過目前對於全壘打，就是保持平常心，不會刻意去追求數量，健康打完整及最重要。
至於昨日在守備上出現接球失誤，藍寅倫解釋，原本是有鎖定到球，但要接球的瞬間球直接消失了，被燈光吃掉，所以下意識趕快把臉撇開，擔心又受傷。
(中時電子報)
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