日研究：蚊子可能成為鎖定犯人的線索
名古屋大學正在進行一項從蚊子吸的血液，找出犯人的研究。據說2天以內便可從被吸的血的DNA型鎖定特定的個人。對於在犯罪現場不小心被蚊子咬到的犯人而言，將成為被警方逮捕的威脅。
該研究是假設夏天在室內發生的犯罪案件，蚊子可能在現場吸了犯人的血，因此捕捉室內的蚊子進行研究。
研究小組獲得以「金鳥蚊香」等除蟲藥聞名的日本廠商「大日本除蟲菊」的協助，由該公司的研究所提供由卵培育出的無菌狀態的白線斑蚊及淡色庫蚊。
讓這些蚊子吸7名40至59歲男性的血，並從蚊子體中抽出DNA，在吸血過後的1至72小時內，每隔1小時鑑定13種人的DNA型。結果發現，在48小時內，鎖定特定個人DNA所需的15個核酸序列都沒破壞地保存良好。
此外，從血液變化倒算後發現，可以以半天(12小時)為單位，推測出蚊子咬了犯人的時間，也就是犯人在犯罪現場的時間，雖然12小時只是一個大範圍的時間帶，但也多多少少能掌握到一點蛛絲馬跡。
研究小組的名古屋大學研究所法醫學副教授山本敏充表示，「本來以為血液在蚊子體內經過2至3小時即被消化，沒想到得出超出預期的成果，若能因而遏止犯罪就好了」。
(中時)
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