陳冠宇中繼1局3上3下 連5場後援無失分

陳冠宇中繼1局投出3上3下，連續5場後援無失分。(資料照 林勝發攝)

效力羅德的旅日左投陳冠宇，今(11日)再扮演稱職牛棚角色，對西武一役於兩隊前5局3比3平手局面，6局上被派上場中繼，結果主投1局投出3上3下，且送出1K， 保持連續5場後援無失分紀錄，羅德此役靠7下攻下2分，終場5比3力克西武。

陳冠宇7月5日轉任後援至今，連續5場出賽都無失分，其中前2場對樂天與軟銀，都主投2局，近5場後援累計投6.1局，共送出8次三振，牛棚表現相當稱職。

(中時電子報)