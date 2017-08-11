福瑞多飆速155km 獅暫領先中信兄弟
統一獅下半季打擊火力凶猛，在拉出一波3連勝後，如今於下半季暫居第1，今(11日)他們與中信兄弟交手，全場揮12安攻得6分，先發洋投福瑞多則威風八面，球速頻衝上150公里，投完6局僅失1分，兄弟則靠張志豪2分炮領軍，追近差距，7局打完，獅隊暫以6比4領先。
獅隊於連2場撂倒Lamigo桃猿，氣勢正旺，面對昨遭富邦悍將逆轉的兄弟，全無留情之意。獅隊首局由陳傑憲保送領頭，開啟一二壘攻勢，蘇智傑再敲適時安打，棒打兄弟先發洋投羅曼，助獅隊取得2分領先；接著3上2出局二壘有人，蘇智傑又在二壘有人時，敲安替球隊添得第3分。
蘇智傑第三打席擔任首棒打者，率先敲二壘打；卻在羅曼暴投時，因太積極跑壘遭阻殺在三壘，讓獅隊少得分數。不過獅隊此役多點開花，4上2出局後，從羅曼手中連敲3安，再得2分。獅隊打線攻勢不斷，先發的福瑞多前5局頻飆150公里火球，僅挨3安失1分，率獅隊以4分遙遙領先。
獅隊6上再靠2安把差距擴大到5分，福瑞多也投得更加順手，6下連抓2出局後，還飆出155公里速球K掉「鯰魚弟」林明杰，今天的投球工作也告一段落。被壓整場的兄弟在福瑞多下場後，總算發動反攻，由張志豪2分炮領軍，單局攻3分，追到只2分差。
(中時電子報)
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