3度延期！大潭救命機問題有點大 估9月中才能發電
三度延期的救命機組大潭7號機，台電確診後發現問題比想像中嚴重，現在預估要拖到9月中旬才能上來。所幸倒塌和平電塔臨時塔完成後，已開始拉臨時線到電廠內，預估明早可開始測試，週日發電，下周一併聯到電網。這讓台電未來一周供電燈號預測舒緩為警戒橘燈，但仍未超過6%不限電安全線。
大潭7號機有兩部機共60萬瓩電力，原定7月18日加入供電助解夏季吃緊電力，到本周三又出狀況，已是三度出狀況延遲。台電發言人林德福表示，經原廠母公司奇異(GE)檢查後，確認是發電機外的大型開關故障，波即前後導線設備，問題滿嚴重的。
不幸中的大幸是，正在興建中的通霄新3號機有一個訂製的同型開關在國外已做好，放在工廠內，剛好可以先調過來大潭使用。林德福說，還沒決定是用空運或海運渡海送來，路程加上裝好後還要整備，估計要一個月時間。
而被尼莎颱風吹垮電塔，兩部機組共130萬瓩電能無法輸出的民營和平電廠，經濟部今表示，由於廠內為「全黑」(無電)狀態，預計明天早上由台電藉完成的臨時線送電到廠內，讓和平啟動變壓器、引風機與鍋爐飼水泵等大型設備，之後完成各項保安項目測試，1號發電機組就可望於週日重新併網發電。
(中時)
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