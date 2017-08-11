印度有2國撐腰 中國非動武不可！

中印對峙，西藏軍區進入一級戰備狀態。圖為西藏軍區進行山地突擊演練。（取自中國軍網）

印軍越境長達50餘日，大陸軍事專家羅富強指出，中國再拖下去，就會實現印度形成「既成事實」的目的，印軍「小行動取得了大勝利」，中國則是「小損失蒙受大失敗」，因此中國採取武力驅逐印軍，勢在必行！

羅富強表示，從印度越界看它的深層動機，印度開始拋棄獨立外交和不結盟老大的外交立場，而追求「美日印聯手對抗中國」。莫迪政府已經明瞭，光靠印度無法在與中國的競爭中占優勢，所以這次印軍越界與莫迪訪美具有直接聯繫，是美印聯手對付中國的一步棋，印軍越界也是莫迪做給美國看的，以迎合美國需要。

據新浪軍事報導，羅富強說，不少人認為如果中印開戰，美、日極有可能甚至必定幫助印度，中國沒有取勝把握，還會輸掉發展機遇。但中國無論是否顧忌美國，美國遏制搞垮中國的決心不會動搖，動作不會停止，顧忌是沒有意義的，越是顧忌，美國越會得寸進尺。日本也是一樣，自衛隊還沒有獲得海外開戰的權力，即使是首相安倍晉三，也沒有權力讓日軍參與中印戰爭，日本不可能也沒必要趁此機會派軍進駐釣魚島，更沒有膽量藉此發動戰爭。

如今印軍越界已變為入侵性質，在勸告無效的情況下，應該採取武力手段堅決驅逐甚至消滅入侵印軍。否則中國在國際威望會嚴重受損，還會在周邊國家形成「多米諾骨牌效應」，對於安定南海、東海和朝鮮半島局勢極為不利，誰都可以受到鼓勵，可以挑戰中國，甚至蠶食和占領中國領海領土。國民自豪感和國家凝聚力也會受損。

羅富強指出，現在到了中國該出手的時候了！即便是「小打」，只要驅離越境印軍，中國也能立威。如果「中打」，則能徹底震懾整個東南亞國家，乃至美日在內。如果發展到「大打」，即便暫時遇到困難，但最終是打開一片新前景。

(中時電子報)