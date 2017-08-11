毒雞蛋流竄歐洲16國與香港 歐盟將召集緊急會議因應

歐洲雞蛋受到殺蟲劑染事件迅速擴大，已形成食品安全恐慌。圖為德國明斯特市食品安檢單位收到從連鎖超市送來大量需要檢驗的雞蛋。（圖／美聯社）

歐洲的毒雞蛋危機有迅速擴大的趨勢，這些受到殺蟲劑污染的毒雞蛋流向經過清查後，已發現至少流向香港、瑞士與15個歐盟國家。為因應毒雞蛋危機，歐盟將邀集相關國家召開緊急會議。

法新社報導，歐盟執委會發言人羅塞里歐(Daniel Rosario)公開指出，他們清查到這些遭到芬普尼(fipronil)殺蟲劑污染的雞蛋已流向歐盟15國與瑞士及亞洲的香港。

歐盟原先已安排在9月26日召開會議研商如何處理毒雞蛋問題，但由於情況危急，歐盟衛生專員安竺凱提斯(Vytenis Andriukaitis)表示，一旦相關的重要資訊準備齊全，歐盟準備邀請受到影響國家的衛生部長與食品安全部門首長召開一項緊急會議因應毒雞蛋問題。

法國農業糧食部長崔佛特(Stephane Travert)今天也說，自4月起該國已售出近25萬顆遭殺蟲劑污染的毒雞蛋，這些毒雞蛋分別來自比利時與荷蘭，並於7月中旬陸續在市場上出售。

崔佛特說：「在受汙染雞蛋中檢測出的殺蟲劑芬普尼含量，對人體健康造成的風險非常低。」不過雞蛋做為日常民生需求重要食材，已經在社會上引發不小的恐慌。

英國先前已發現自荷蘭等國進口了70萬顆的受污染毒雞蛋，目前正在進一部追蹤流向。波蘭周五也發現已有4萬顆毒雞蛋從德國進口，但所幸尚未在市面上售出。斯洛伐克也發現與波蘭同一批來自德國的毒雞蛋，丹麥則查獲有來自比利時的22噸毒雞蛋。

這次導致毒雞蛋恐慌的殺蟲劑芬普尼是用來殺死農作物中跳蚤、蝨子和壁蝨的化學藥劑，歐盟早已禁止使用於食品工業。如果不慎誤食遭芬普尼污染的食品，會傷害腎臟、肝臟與申狀腺。由於對人體傷害不小，目前除了民眾的恐慌之外，歐盟國家的輿論也議論要如何追究事件責任。

(中時電子報)