環球時報︰平壤自己惹事自己擔
美國與北韓在口頭上激烈交鋒。平壤威脅要對美國屬地關島發射飛彈，美國總統川普聲稱要以世人前所未見的「烈焰與怒火」對付北韓，此時北韓最主要的盟國大陸會採取什麼行送或態度，備受關注。
大陸《環球時報》8月10發表社論说︰「中國應當明確，若北韓主動發射威脅美國領土的導彈，並招來報復，中方將保持中立。」
環球時報對的這種闡述與主張顯然和1961年兩國簽署的友好合作互助條約相左。該條約第二條載明︰一旦締約一方受到任何一個國家或者幾個國家聯合的武裝進攻，因而處於戰爭狀態時，締約另一方應立即盡其全力給予軍事其其他援助。
美國華盛頓郵報11日報導，環球時報並不是中國共產黨的正規官方喉舌，社論反映的可能是北京的半官方政策與立場。
(中時)
關鍵字：北韓
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