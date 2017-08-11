德總理梅克爾表明 反對動武解決北韓問題

在美國總統川普宣稱對北韓的軍事選項已完全到位之後，德國總理梅克爾11日表明，她反對動用武力解決北韓問題。

梅克爾說，對於這場衝突，她無法設想一套軍事解決方案，寧可採取與聯合國安全理事會一致的作為，德國將密集參與非軍事的化解問題選項。

梅克爾也指出，升高與北韓的言詞交鋒是錯誤的回應方式。

(中時)