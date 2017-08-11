人命關天！失業男山區尋短 員警憑蛛絲馬跡救人
台南市關廟區一名黃姓男子因失業，情緒低落企圖輕生，離家失蹤，家屬急得報案協尋，歸仁警分局關廟分駐所員警獲報動員所內同仁協尋，在國道三號橋下產業道路，尋獲奄奄一息的黃男，緊急送醫救治，挽回寶貴性命。
關廟分駐所警員張晉源日前接獲民眾報案稱胞兄失蹤1天且無法聯絡上，擔心哥哥因失業、情緒低落，唯恐尋短，當日上午經永康分局調閱手機基地台位置，顯示人在關廟區中正路，張員隨即調閱各項監錄系統發現黃某徒步沿中正路往龍崎方向行走，之後便失去蹤跡。
張員趕緊在附近持續找尋仍無所獲，撥打黃某電話，發現恢復開機狀態且可通訊聯繫，惟不知身處何處，只表示看到吉安醫院在右手邊且貌似在山林中，員警研判其應該走入國道三號橋下旁之產業道路，隨即與警員黃純芳駕警用機車前往該處搜尋。
礙於該地點夜間視線不良，為確定正確位置，再次撥打手機詢問位置，表示位於某條小路盡頭，車子無法駛入，且旁邊有鐵欄杆，經研判能目視吉安醫院，果然於入口處附近小岔路斜坡發現奄奄一息、自戕未遂的黃某，隨即送往成大醫院救治。
員警不放棄蛛絲馬跡，終於尋獲協尋人口，挽回寶貴生命，獲得當事人及家屬讚賞。警方也呼籲，民眾尊重及愛惜生命，如情緒卡關，應儘快至相關醫療機構求助，也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，有效利用身邊資源，度過難關。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
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