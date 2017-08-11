二林青農陳致嘉堅持草生栽培 白肉火龍果獲全國評鑑第三名
27歲青年農民陳致嘉退伍後就回鄉協助父母種紅龍果，以草生栽培的管理方式種出安全無毒且甜度高又風味足的優質紅龍果，前年第一次參加比賽就獲得全國紅龍果品質評鑑會紅肉組第三名，今年則在白肉組拿下全國第三名，二林農會總幹事邱士平11日上午特別前往致賀，並頒贈賀匾。
三年多前返鄉從農的陳致嘉，回鄉後接手父母的果園，積極參加農會舉辦的專業農業課程，吸收新知，學習用科學的方式、良好的田間管理，他堅持每根枝條只留一顆果實，全部都自產自銷，這次參加評鑑的白肉紅龍果，甜度平均都有19度，重量高達750到800公克，鮮紅美館口感風味十足。
草生栽培的紅龍果園，果樹下種了滿滿一整片俗稱「蚶（含）殼仔草」的雷公根，他說外婆常會以這種草煮青草茶給大家喝，清涼解熱又可健胃整腸消除脹氣；沒想到某次他喝完青草茶隨手將菜渣堆在果樹下，竟然就這樣自然蔓生。
陳致嘉說，那一季收穫，發現下方長滿整片含殼草的紅龍果生長得情形特別好，後來才曉得草生栽培可以維持土壤濕度、溫度，促進紅龍果根系發展，因此刻意在整個果園果樹下都種植含殼草，一舉數得。
(中時)
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