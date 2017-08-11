追捕歹徒險命喪槍下 警：跟家人說我愛他們
南卡羅來納州伊斯提爾郡一名警員史密斯，去年元旦接獲報案，親身追捕一名試圖行竊雜貨店的男性嫌犯。過程中，歹徒持9釐米手槍朝史密斯連開數槍令他倒地，血流如注。史密斯設法回到警車向總部求援。
這段驚險過程全部被史密斯隨身配戴的攝影機記錄下來。當局近日公布影片，包括嫌犯朝史密斯開槍，以及他回到警車內，用被鮮血染紅的手調整無線電等驚悚畫面。
影片結尾處，受重傷的史密斯可能認為自己即將死亡，便要求總部代他交代遺言。他說，「總部，告訴我的家人我愛他們」。不過史密斯並未身亡，目前仍在住院休養。開槍的嫌犯依謀殺未遂等罪，被判35年徒刑。
(中時)
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