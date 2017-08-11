反駁抹黑蔣萬安 周玉蔻：我對他愛之深責之切

當時欲競選立委的蔣萬安（右）接受周玉蔻（左）專訪。（劉宗龍攝）

資深媒體人周玉蔻日前在臉書上轉貼一張民視體育主播王薀琁和國民黨籍立委蔣萬安的合影，對此批評：「很無言」，更提醒雙方應注意分際，引發網友熱議，更有「毀蔣計劃」等陰謀論傳出。10日她在《BuzzOrange》撰文自清，表示身為立委本就該受到監督，這是媒體人的職責，與其說她刻意對蔣萬安散播負面消息，倒不如說是對他「愛之深責之切」。

她指出，當年《蔣經國與章亞若》這本蔣家情史，花上好幾個月的時間，深赴中國各地採集資料才寫成。如果真是抹黑，那也太小看她做為新聞人的人格了。

周玉蔻說道，當初蔣萬安競選立委時，她是第一個邀他採訪的電台主持人。選舉期間也向蔣萬安在竹科的前共事者，打聽他的為人處事，結果也是得到一系列的好評。周玉蔻提到，看見他能夠超越蔣家的歷史包袱，成為新世代政治人物的潛力。事後國民黨高幹也對說，蔣萬安能夠勝選，周玉蔻的專訪具有關鍵角色。

周玉蔻還認為，讓蔣萬安與柯文哲一較高下，即使最終鎩羽而歸，指要他能走出個人問政風格、建立清新形象，也可為國民黨扭轉氣勢。更進一步的說，國民黨在台南、高雄也如此布局，漸進式的改變藍綠相互對立的風氣，台灣才能真正就事論事、選賢與能，攜手向未來前進。

她也強調，這次有媒體放話，提出所謂「毀蔣計劃」陷構意味濃厚。周玉蔻說，她沒有任何的情緒感受，也不想要回應，只是奉勸這些後輩，莫要守著那些立場，濫用台灣媒體所剩不多的資源，更讓台灣陷入無謂的內鬥之中。

(中時電子報)