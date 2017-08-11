美國大兵變女兒身 窈窕登時尚雜誌

嬌西‧曼寧以亮麗紅色泳裝，窈窕登上Vogue雜誌，談她過去的掙扎與對未來的期望。（翻攝自Vogue）

曾洩密給「維基解密」網站而犯下前美國大兵曼寧，經變性手術成為女兒身改名嬌西，並在今年稍早經大幅減刑而恢復自由身後，以一襲亮眼的鮮紅連身泳裝，展現窈窕身段，登上時尚雜誌《Vogue》9月號。

在雜誌專訪中，29歲的嬌西談及自己的童年，以及性別認同的掙扎，在獄中遭獨自囚禁時多次試圖自殺的痛苦經歷，而對成為爆料者該負的責任，她也坦然接受。她說，「當你看見政府做錯事，卻沒有任何方法可以因應。大家老是跟我說，妳當初應該要循適當管道，但是適當的管道沒有用。」

嬌西說，現在的她已不再生活於恐懼中，她對於自己終於能夠呼吸外面新鮮空氣，四處走動感到開心，「這就是自由的滋味。」

嬌西原名布拉德利（Bradley Manning），曾是駐伊拉克的美國陸軍情報分析員，他2007年在伊服役期間，向揭密網站「維基解密」洩露大量機密文件，2010年被捕並遭起訴。他原本被判刑35年，刑期至2045年結束。曼寧入獄期間進行變性手術，改名嬌西。歐巴馬前總統卸任前，宣布把她減刑為7年，曼寧因此在5月提前出獄。

(中時)