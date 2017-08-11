美國大兵變女兒身 窈窕登時尚雜誌
曾洩密給「維基解密」網站而犯下前美國大兵曼寧，經變性手術成為女兒身改名嬌西，並在今年稍早經大幅減刑而恢復自由身後，以一襲亮眼的鮮紅連身泳裝，展現窈窕身段，登上時尚雜誌《Vogue》9月號。
在雜誌專訪中，29歲的嬌西談及自己的童年，以及性別認同的掙扎，在獄中遭獨自囚禁時多次試圖自殺的痛苦經歷，而對成為爆料者該負的責任，她也坦然接受。她說，「當你看見政府做錯事，卻沒有任何方法可以因應。大家老是跟我說，妳當初應該要循適當管道，但是適當的管道沒有用。」
嬌西說，現在的她已不再生活於恐懼中，她對於自己終於能夠呼吸外面新鮮空氣，四處走動感到開心，「這就是自由的滋味。」
嬌西原名布拉德利（Bradley Manning），曾是駐伊拉克的美國陸軍情報分析員，他2007年在伊服役期間，向揭密網站「維基解密」洩露大量機密文件，2010年被捕並遭起訴。他原本被判刑35年，刑期至2045年結束。曼寧入獄期間進行變性手術，改名嬌西。歐巴馬前總統卸任前，宣布把她減刑為7年，曼寧因此在5月提前出獄。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。