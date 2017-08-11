記者、警察互打？屏縣警、記者壘球對抗賽1分定勝負

屏東縣警察局和屏東縣記者聯隊，11日舉辦一場別開生面的壘球友誼賽。（潘建志翻攝）

縣警局副局長洪榮敏（投）和屏東縣記者公會理事長王榮岸（打）開球。（潘建志攝）

中洲建築董事長夫人邱金英（投）和縣議員蔣月惠（打）開球。（潘建志攝）

屏東縣記者公會理事長王榮岸（投）和縣府觀傳處長黃建嘉（打）開球。（潘建志翻攝）

屏東縣警察局和屏東縣記者聯隊，11日舉辦一場別開生面的壘球友誼賽。（潘建志翻攝）

記者和警察互打？11日屏東縣警察局和屏東縣記者聯隊，在屏東台糖壘球場舉辦一場別開生面的壘球對抗賽，經過1個多小時激烈比賽，最後記者隊以9比10一分之差飲恨。

這次比賽由屏東縣警察局長江雅文和屏東縣記者公會理事長王榮岸帶隊，包括屏東縣議員李世斌、蔣月惠，縣府觀傳處長黃建嘉，縣警友會理事長黃啟倫、邱金英賢伉儷，縣警局志工大隊大隊長郭亮文都到場觀賽。

比賽過程加油聲、吶喊聲此起彼落，配上咚咚擊鼓聲更加緊張刺激。兩隊選手士氣高昂、將士用命，揮捧打擊、盜壘搶分，啦啦隊不論對方或已方得分、失分，都不忘加油、鼓掌、甚至吹口哨，高潮迭起。

最後比賽結果，是警察隊以再見安打，以1分之差讓記者隊飲恨。縣警察局長江雅文說，警察和記者都是高壓力行業，這次友誼賽忙裡偷閒，讓雙方都能放鬆身心、運動健身，也能增進彼此情誼，相互交流，不論勝敗結果可謂「雙贏」。

(中時)