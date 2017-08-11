「鬼鬼」吳映潔28粉紅生日趴 安心亞、李佳穎、阿緯力挺

鬼鬼（中）辦生日趴，閨蜜安心亞（右）及李佳穎現身祝福，並送上泳衣當禮物。(粘耿豪攝)

「鬼鬼」吳映潔今天（11日）滿28歲，特別在台北三創生活園區的五樓clapper studio舉辦生日見面會，連續第7年與粉絲一起度過生日。今天的派對主題是「2017 GEMMA’s Pink Party 」，300位歌迷都穿著符合主題Dress Code的粉紅色服飾到場，與鬼鬼一起沉浸在粉紅色幸福的氛圍中。鬼鬼表示，｢今年許下的第一個願望是想要拍的劇本可以順利接到，再來就是希望能夠長智慧，學到更多的事情！」

鬼鬼跨足戲劇、綜藝、音樂，事業領域越來越廣，人氣日旺，每年見面會規模也越來越大，今年更高達300人；為了答謝粉絲一路相挺，鬼鬼特別砸了近30萬元，為每位粉絲送上價值近千元的「鬼鬼福袋禮」，裡面裝了鬼鬼自創品牌「GHOST EMMA」的怕熱小扇子、止汗毛巾、帽子，還有手工烘培點心餐盒；另外更加碼送上自己代言美妝Sofina的保養品旅行組合包及代言的眼鏡折價卷，讓粉絲有的吃又有得拿。

演藝圈人緣極佳的鬼鬼，生日會上也有好友相伴，阿緯免費擔任主持人，還力挺鬼鬼，大方「加碼」，送上自家「點點心」餐廳的招牌點心「豬豬包」、總價近5萬元的兌換卷400張，放進鬼鬼的禮袋中送粉絲。鬼鬼開心地表示，｢阿緯第一次送我生日禮物就這麼大手筆，超級感動！」但也直率地開玩笑說：｢其實他（阿緯）為我奉獻這麼多，無非也是希望我也能免費擔任『點點心』的代言人！哈哈！」

與鬼鬼因為運動而結成好友的安心亞及李佳穎，今天也抽空出席鬼鬼的生日會，並送上神力女超人泳衣及特製馬卡龍蛋糕，要祝鬼鬼生日大快樂！李佳穎表示，馬卡龍蛋糕她特別到馬卡龍專賣店親手製作的「富貴糕」，並透露這個蛋糕的祕密：｢是個有『鬼』形狀的巨型馬卡龍，內餡是覆盆子加桂花蜜，祝鬼鬼『大覆（富）大桂（貴）』，祝她內外都無敵！」神力女超人泳衣則是安心亞的愛，她笑說，｢知道鬼鬼最近勤練身材要發單曲，希望有像神力女超人的好身材，也能像超人打不倒的精神，努力追夢，也希望她在歌唱、演戲各方面都像神力女超人一樣無敵，所向披靡、人氣旺旺！」

平常熱衷做公益的鬼鬼，也不忘在生日這天行善，特別準備了3套宣傳服進行公益愛心義賣，包括推出EP《SUGAR RUSH》時，為單曲〈Sugar rush〉拍MV穿的白色宣傳服、出席上海m-coundown主持服裝，以及出席去年台視除夕特別節目《紅白大戰》的表演造型服，全由粉絲當場下標買走，所得將捐給兒福聯盟基金會。

(旺報)