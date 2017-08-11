車業生態轉變！傳統車廠面臨威脅 零件業者風光

英國金融時報報導，汽車產業的權力平衡正出現變化，由於自駕車、共乘應用程式和車輛電動化的趨勢興起，使得傳統車廠面臨獲利下滑、經營模式改變的風險，汽車零件商卻仍迎向需求增加的風光局勢。

隨著汽車技術不斷進步，現今汽車猶如具備輪子的智慧型手機，共乘文化崛起取代購車，傳統汽車大廠如通用、福特、本田、寶馬握有的優勢，逐漸轉移至零組件供應商手中。

原本的銷售模式出現動搖，是傳統車廠更大的難題。共乘應用程式、自駕車的出現將降低人們購車意願，也使車廠的恐懼日深，因為車隊大批採購能以量制價，削弱車廠品牌價值。

(工商)