王靜瑩砸百萬學甜點 靠兒暖心一句話拿到證書

王靜瑩（左二）上甜點課。（寶麗來提供）

認真專注製作蛋糕。（寶麗來提供）

成品。（寶麗來提供）

拿到證書。（寶麗來提供）

去著名的景點「鎌倉高校」前火車站朝聖。（寶麗來提供）

拍保養品廣告。（寶麗來提供）

王靜瑩為了培養第二專長，前不久分別到世界級的東京、巴黎藍帶廚藝學院學烘焙課程，當時一口氣報名3個月的密集班，進階考試分初級、中級、高級班，每個月通過考試才能繼續。朋友們笑她有一股傻膽，原本勸她密集班是提供有經驗者進修課程，壓力大，但她覺得想做就做，所以毫不猶豫直接報名。

為何想學烘培？王靜瑩說，因為一樣都在做「變美」的事，做烘培甜點猶如仙女拿魔法棒，一點水、一點麵粉、一點蛋，調和比例一起攪拌，進烤箱後再稍微裝飾，瞬間變出既美麗又美味食物，「變美的任何事物都會讓人變得愉快」，但為了保持身材，都只能淺嚐，所以周圍的朋友比較有口福。

王靜瑩在東京上課，才知道課堂上的教學節奏快，每天得戰戰兢兢，深怕考試沒過就必須重來，幸好有中文翻譯。沒任何烘培基礎的她，學習打蛋白打到痠痛直發抖，甚至長繭，有時不小心燙到起水，也經常要刷洗鍋子等廚具，每天回到租屋處後複習每日功課寫筆記，還要刷洗沾到食材的學生制服，「每天都在刷刷刷，好像灰姑娘一樣。」

這樣極度高壓生活撐了兩周，王靜瑩忍不住掉淚，後來靠著每天跟兒子視訊聊天，兒子還鼓勵她不要放棄，才讓她變得有信心，最後順利通過初、中、高階班的考試，領取法國藍帶東京校高級甜點證書。結束東京課程，她7月份又到巴黎藍帶廚藝學院進修1個月，課程是烘培美食饗宴之旅，充滿新奇趣味 ，粗估東京、巴黎兩地的旅費和課程約花近百萬台幣。

回憶東京的藍帶學習之旅，她在初級班通過後剛好有2天假期

，與班上從外地去的20多歲的年輕妹妹到「鎌倉高校前」火車站朝聖，和她一起去的同學們是《灌籃高手》迷，火車站的平交道場景是動畫片頭曲中櫻木花道與晴子相遇的場面，她們一群人站在月台邊，放眼望去就是碧藍的湘南海岸，可以遠眺遠處的江之島，她說如果沒有這些年輕同學帶領也沒機會去，感覺自己和年輕美眉在一起也變得很青春。

(中時)