英仙座流星雨就在明晚！搭這個追流星好夢幻

「天空之夢」摩天輪特別延長營業到晚間9點半，讓民眾追星。

年度3大流星雨之一的英仙座流星雨要來啦！流星數量最多的時段，估計在明晚(12日)天全黑以後到13日清晨，位於台中全台最高大的摩天輪「天空之夢」，順勢推出「仲夏觀星許願之旅」，園方將摩天輪搭乘時間延後半小時至晚間9點半，讓民眾登高貼近星空。

每年最令人期待的3大流星雨分別是英仙座流星雨、象限儀座流星雨和雙子座流星雨。英仙座流星雨是其中唯一會在夏季現身的，它以火流星聞名，特性是亮度相當高，在夜空中像一條火龍般出現，所以比起一般流星更為耀眼奪目，正因為這樣，許多人特別喜歡追逐英仙座流星雨。

「天空之夢」今年特別將搭乘時間延後到晚間9點半，怕看不清楚的遊客也不用擔心，園方將提供租賃專業望遠鏡的服務，共有2款不同倍率的望遠鏡可選擇，讓遊客帶到摩天輪的車廂裡，一窺山海城市的夜晚景緻，或看盡絢爛流星劃破夜空的美景。

(中時)