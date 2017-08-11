潮州安泰醫院冷氣故障？ 家屬抱怨：還要自備電風扇
近期政府節電爭議吵得沸沸揚揚，竟連潮州安泰醫院也傳出「省電疑雲」，病患家屬投訴病房冷氣疑似故障，熱到要自備電風扇才能入眠，問題還持續數周之久，質疑醫院罔顧病人安全，但副院長張鳳美強調，早已請廠商前來檢修，但因一例一休技師缺工，才會延誤修繕時間造成誤會。
家屬投訴指出，醫院為防範密閉空間進出人多空氣差、高溫會導致病菌生長，且為讓病患有舒適的環境休養，基本上都是全天候開冷氣且溫度偏低，有時病人還會冷到需要請護理師將溫度調高一點，不料近幾周潮州安泰醫院竟是熱到家屬要自備電風扇，否則生病的家人會徹夜難眠。
家屬質疑，醫院病房的冷氣故障多時，這對病人的休養狀況非常不好，他觀察5樓以上的病房都有這個問題，許多家屬都自備電風扇，且走在走廊就能感受到悶熱，詢問過護理站後仍是無解，不知是否跟政府推動節電、省電有關，但就醫院顧及病患安全而言，不應出現這種狀況。
「病房確實有27、28度。」潮州安泰醫院副院長張鳳美指出，醫院病房的合宜溫度在25度，而近期院內的確有冷氣不涼的問題，加上近幾日天氣氣溫飆升，連自己在內上班都有所感，可想而知病人的感受一定更不好，但院方並非置之不理，早已請廠商前來檢測，但因冷氣維修爆量加上一例一休、技師缺工，才會導致修繕時間延誤。
她強調，廠商承諾12日將進院檢修，屆時會增加主機即刻改善問題，造成病患及家屬不便實在感到不好意思。
(中時)
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