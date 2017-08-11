朝鮮半島戰情急 少女時代將出席和平演唱會
儘管美國總統川普和北韓領導人金正恩隔空互嗆，朝鮮半島戰雲密布，由南韓統一部主辦的「2017DMZ和平演唱會」12日仍將在兩韓非軍事區邊界的坡州市臨津閣和平公園熱鬧登場，包括當紅女子團體「少女時代」和男子團體「BTOB」等韓流夯團都將登台演出，祈求兩韓和平。
這場旨在促進和平的演唱會，因免費自由入場，每年都吸引數萬歌迷與會。今年的「2017DMZ和平演唱會」以「再一次，和平！」（Again, Peace!）為主題，凸顯南韓人民拒絕戰火，及對和平的渴求。
(中時)
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