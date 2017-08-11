土堆怎麼擋大水？南州鄉同安村長：希望縣府幫蓋堤防
日前尼莎、海棠雙颱接連侵台，屏東多處傳出淹水災情，當中南州鄉同安村更因牛埔溪暴漲又沒堤防擋大水，村內頓時成了水鄉澤國，村民至今回想道路變河道的畫面仍是感到怵目驚心，代理村長林素玲盼縣府能替他們建堤防替代土堆擋水，別再讓他們受淹水之苦。
林素玲說，多年來村民都是靠土堆加沙包來阻擋牛埔溪暴漲的水流入村內，土堆距離牛埔溪約100公尺，基本上小水是擋得住，但大水一來別說毫無擋水效果，土堆還會被沖掉得靠沙包救援，所以每到颱風來襲前，都得趕快向公所拿沙包堆在土堆上加以防範。
「但是水還是淹進村內了。」她無奈地說，再怎麼堆沙包還是抵擋不了瞬間豪大雨，尼莎還沒來大雨先到，豪雨突降導致牛埔溪暴漲，大水溢出河面衝垮土堆流入村內，不久村民水淹及膝的噩夢再現，眼睜睜看著路道變河道、甚至水淹住家。
她強調，只要給他們一道堤防就能有效解決水患問題，日前水利處已到現場勘查過，指出將會盡力替村民爭取經費在原土堆段建設堤防，村民聽聞消息都感到相當開心，頻頻說：「希望縣府真的能幫忙解決淹水問題，不要再讓他們的家變水池了。」
同安村村長原是林德安，但去年不幸車禍造成左半身癱瘓，女兒林素玲協助父親扛起代理村長一職，替村民處理大小問題，她說，基於一人當選全家服務的關係，本就有在接觸服務工作，但現在是全責代理意義不同，會比之前更努力進行服務，替大家爭取福利。
(中時)
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