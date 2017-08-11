候鳥不需要這麼多濕地？台電坦言缺地蓋發電廠
高雄永安溼地因吸引瀕危罕見黑面琵鷺等保育鳥類棲息，被國際鳥盟評選為重要野鳥棲息地(IBA)，更是暫定國家重要溼地，今年營建署卻將溼地評為地方級，跌破眾人眼鏡。高雄野鳥學會抨擊「都是能源政策惹的禍」，廢核引發的缺電連鎖效應，已危及國家生態與環境；身為地主的台電坦言，缺電危機升高，急需這塊地擴建新的發電機組。
永安溼地前身是鹽灘地，面積約131公頃，30年前，台電向台鹽購進鹽地堆置煤灰，卻發生和鹽民補償問題談不攏，閒置迄今成為溼地，鳥類生態相當豐富，具多樣性，最高紀錄168種以上鳥類，其中黑面琵鷺等25種為保育類，形成北高雄重要野鳥棲地，永安暫列國家重要溼地。
未料，今年營建署採納高雄市政府建議，將永安評定地方級溼地，面積縮減還大幅所減，只剩下南側約41.25公頃，其餘80多公頃土地，台電計畫將增建3至4套新的燃氣機組，總發電量達400萬千瓦。
根據台電規畫，今年底以前，將進入環境影響評估，若通過將進行土地變更為發電用地，再著手進行發電機組建設，原本預計2024年並聯發電，但最新計畫是要提前到2023年商轉。
興達發電廠廠長楊仁和說，中央有很大的意志推動非核家園，大林電廠、興達發電廠、核三廠，在2025年以前，相繼有10部發電機組除役，估計少掉600多萬千瓦電力，面臨未來缺電危機，只好趕進度興建永安發電廠。針對溼地大幅縮減面積，他則說，茄萣溼地已有160多公頃，再加上永安溼地，候鳥夠用了，「不需要這麼多溼地」。
野鳥學會理事長林世忠批評小英政府發展綠能政策，卻是以犧牲生態環境做為代價，本末倒置。他指出，蓋電廠勢必衝擊環境和破壞生態，沒人反對發展乾淨能源，可是，不要核能卻可以犧牲環境生態，「這樣對嗎？」
他表示，小英政府能源政策已涉及國土利用和開發，到達與生態環境對撞的境況，疾呼政府重新檢視國土計畫。
(中時)
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