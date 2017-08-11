亞洲盃男籃》用人自私？周俊三臉書霸氣回應
面對中華隊在亞洲盃男籃賽慘敗日本38分，國內掀起一片檢討聲浪，甚至批評中華隊總教練周俊三用人自私，周俊三11日在臉書公開回應，強調他不會逃避，更舉2011年初掌國家隊兵符為例，反駁他用人自私謠言，以下是他的臉書全文：
「昨天的比賽我們確實打的一無是處，完全不像一隻國家代表隊該有的表現，你可以說我們差勁，沒有展現出運動員該有精神與態度，或者是將帥無能、領導無方，這些我都能接受，事實上兩場差勁的表現是事實，我不會逃避。
但別因為寫幾篇報導就可事無忌憚、任意批評，有任何問題衝著帶頭的我來，我不會逃避，但是我們不是畜生。伙伴們抬起頭來，繼續向前邁進。我們是中華民國國家籃球代表隊。
至於說我用人自私的問題，讓我也想起2011年首次帶領國家隊，球隊打出了簡嘉宏與蘇翊傑，而蘇翊傑的出場時間表現更勝過學林與世念，或許到現在，世念和守正都還在怨我，這個自己教練用的時間還比較少，而今年無法說服阿鼎與翊傑加入國家隊，你可說我用人不當，但別說我自私。
再次感謝各界的諫言，不管是鼓勵或批評對我們來說都相當重要。不多說，練球去~」
(中時電子報)
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