賽格威、史博威並列勝投王 兩人要比誰先拿15勝
Lamigo桃猿洋投史博威，今面對富邦悍將，主投7局僅失1分，成功拿下本季第11勝，與隊友賽格威一同並列勝投王，他笑說：「兩人有在比賽，看誰先拿15勝。」
史博威今年展現壓制力，本季至今出賽19場，僅吞2敗，並拿下11勝，隊友賽格威目前也同樣出賽19場，共拿下11勝5敗，兩人都有機會力拚本季勝投王寶座。
史博威指出，自己不會去想是否爭奪勝投王，不過能跟著隊友賽格威在勝場數上面互有來往，感覺非常有趣，也讓兩人可以良性競爭，雙方也開玩笑說，要比賽看誰先拿下第15勝。
至於誰會先拿到呢?，史博威推估說出應該是賽格威，他解釋：「因為今天我才拿下11勝，他比我早拿到，加上明天又換他先發，他可能比較有機會先達成15勝目標。」
(中時電子報)
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