超高速列車 未來幾年將出現亞洲！

CNBC新聞網站報導，由特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）構想的超高速運輸系統「超迴路列車」（Hyperloop），未來3～4年可能出現在亞洲國家，目前商討建造超高速鐵路的國家包括印尼與韓國。

為實現穆斯克發想「超迴路列車」所成立的超級高鐵運輸科技公司（HTT），其執行長阿赫伯恩（Dirk Ahlborn）接受CNBC訪問時表示，預期超迴路列車將在3到4年內開始營運。

阿赫伯恩提及，目前HTT和印尼在進行可行性分析，另與韓國簽署協議，韓國政府希望在首爾到釜山之間打造長達200英里的超迴路列車系統，此外，HTT也和印度政府研討建造列車客艙事宜。

(工商)