精障婦迷路 警打開心房助團圓
高雄市羅姓婦人昨天搭計程車出門要去找住新莊仔路的女兒，卻迷路了，計程車司機只好把她載到三民一分局求助，警備隊警員官享典耐心聆聽羅婦傾訴心中煩悶，並見機詢問其家人住處及電話，幸好她記得家裡的電話，隨後聯絡到家屬，她的女兒和弟弟趕到警局，一再向員警致謝。
羅婦的弟弟表示，姊姊患有精神疾病，早上自行外出執意要找住在新莊仔路的3女兒，家屬怎麼勸都勸不聽，還好有計程車司機與警方的協助，否則家屬在家裡乾著急，深怕羅婦迷路不知所蹤。
警備隊警員官享典昨天中午擔服槍械室管理勤務時，1位計程車司機至警備隊表示，他搭載1名羅姓婦人卻找不到羅婦所要去的地方，已經來回繞了鼓山區一大圈，最後沒辦法，只好到分局請求協助。
官享典見羅婦似乎心急如焚、情緒不穩，精神狀況不佳，先行倒開水給她，請她坐下休息，待緩和情緒後，耐心聽她傾訴，再藉機問她家裡的電話和住處，而能找到她的家人來帶她回家。
三民一分局分局長戴台捷呼籲，對於家中患有失智等症的長輩應多加關懷，可在衣服內繡電話及住址，方便老人家走失時旁人可以快速協助返家。
(中時)
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