埃及亞歷山卓兩列火車對撞 至少21死55傷

埃及火車對撞 至少21死55傷

埃及最大城亞歷山卓11日發生兩列火車對撞的重大交通意外，至少21死55傷。初步調查發現，一列火車疑因機械故障停在鐵軌上，導致另一輛列車煞車不及而對撞。根據美聯社報導，至少28死80傷。

這也是2013年11月首都開羅南部發生卡車與火車對撞釀27死的憾事以來，埃及死傷最多的一次火車意外。

(中時)