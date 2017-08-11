運8電戰機為何繞台？大陸專家揭密

大陸空軍一架運8電戰機9日從巴士海峽經西太平洋北上，自東面繞行台灣後，穿越宮古海峽飛入東海空域。（圖／取自日本自衛隊）

中共空軍一架運8電戰機9日從西太平洋自東面繞行台灣，經宮古海峽飛入東海空域。中國大陸軍事專家王亞男表示，這趟繞行就是要對潛在對手的電磁資訊進行及時掌握和分析。

日本防衛省統合幕僚監部官網9日公布，中共空軍一架運8電戰機9日從西太平洋經宮古海峽飛入東海空域。據飛航路線圖，這架電戰機從巴士海峽經西太平洋北上，自東面繞行台灣。

中央社報導，中共黨媒環球網今天引述中國大陸「航空知識」雜誌主編王亞男表示，美軍經常在公海貼近他國領海的空域進行「抵近偵察」，就是要對潛在對手的電磁信息進行及時掌握和分析。他說，「來而無往非禮也，我們也有必要對自家周邊地區的情況進行掌握。」

王亞男提到，電子戰飛機很重要的作用就是長期收集、研究區域的電磁背景信號，戰時可以很容易地將這些背景信號過濾掉。

他表示，從日方公布的圖片來看，這次出動的有可能是電子干擾機，但也有偵察能力，因為想要實施干擾首先要進行偵察，才能進行有針對的干擾。

王亞男認為，在和平時期，電子戰飛機借助常態化訓練的機會可以偵察掌握海空域的情況，為建立情報數據庫奠定基礎。包括各種電子設備可能的位置、發射功率、探測距離、採用哪個頻段、是不是可以在多個頻段間隨時切換等。

(中時電子報)