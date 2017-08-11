居民北上抗議 苗栗通宵新3機組送電有變數

苗栗通霄反高壓電塔自救會成員今日北上到台電、行政院陳情，要求當地「通宵~義和」需地下化，否則將不准工程動工。(圖： 台電提供)

通宵居民代表進入台電，向相關主管表達立場。(圖：王玉樹拍攝)

數十名苗栗通霄反高壓電塔自救會成員今日北上到台電、行政院陳情，要求台電承諾當地「通宵~義和」345KV超高壓線路地下化時間表，否則將包圍工地不准動工。

由於這條34萬5千伏特的超高壓輸電線，是因應通霄電廠汰舊更新三部機組而設，如果不能如期在2019年底完工，隔年通宵新3機併聯商轉時，線路將無足夠空間讓其送電，北部供電將吃緊。

憂慮高壓電磁波危害，苗栗通宵居民今日包車北上抗議，要求將架空高壓電線全面地下化。通宵反高壓電塔自救會成員代表張惠珍說，離她家100公尺內就有3支鐵塔規劃，大家都很害怕。雖然台電承諾把1至5號鐵塔從架空線錄改為地下化，但卻說要「先建後拆再地下化」，公帑可以這樣浪費嗎？「我們要求台電白紙黑字把下地時間標出來，否則應立即暫緩施工！」

「通宵~義和」共有65座鐵塔，居民原本訴求是1到21支鐵塔全面下地，後來經濟部次長楊偉甫下去協調，最後承諾先把1至5號地下化。但是台電仍要先照原先規畫先建架空線路，之後再拆掉地下化。為何得如此？台電中區施工處副處長林國源解釋，這是為完成國家給的2019年底完工目標，畢竟如果地下化，時間上來不及。

林國源進一步說，345Kv是最大線路，下地工程非常龐大，且成本也高很多，光這5支鐵塔下架就要14億元，比架空線路高出25倍。由於當地是河灘地，須由水利署先進行河川整治、環評、提計畫書，這部分約要5年。之後再由台電施工，預計也5年，所以才跟居民說要8到10年內才能地下化完成。

「通宵~義和」345KV超高壓輸電線是因應通霄電廠汰舊更新機組而規劃，預計今年起到2020年共有3部新機組上線，每部容量90萬瓩，未來總發電容量270萬瓩。目前舊機組靠161KV線路傳送，如果這條線路不在2019年底完工，隔年第3部燃氣機組商轉時，線路將飽和無法送電，等於「良米出不了糧倉」。林國源強調，2019年目標不可以延期，否則通宵新3號機電力將無法送出。

(中時)