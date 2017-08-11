岡山第二交流道有譜 高公局可行性評估出爐

岡山第二交流道有譜。(郭韋綺攝)

高雄市岡山區公所日前召開「增設岡山第二交流道執行進度說明會」，邀集國道高速公路局、高市工務局、交通局及里長出席，高公局已在今年7月將可行性研究的初核審查意見回覆高雄市政府，立委邱志偉除請高市府依據該意見儘速補充資料，以期順利排入高公局10月份的審查委員會議程，協調研商交流道的命名，帶動地方發展，並為連接交流道道路拓寬和路面強化，預做改善和準備。

立委邱志偉指出，國道一號岡山-楠梓段大貨車、貨櫃車和聯結車等重型車流通密度排名全國前二名。岡山交流道主要服務對象為岡山、燕巢及橋頭地區，是國一與台19甲線、台1線及高186線之間的交通樞紐，除提供在地居民通行需求外，也是鄰近星羅棋佈工廠關鍵交通要道，綿延不絕的重車和通勤車潮相互纒裹穿插，大小車輛互不相讓，交通壅塞，險象環生，第二交流道之增設，刻不容緩，民眾殷殷期盼。

他為此邀集相關單位召開過多次協調會，在立法院向交通部質詢再質詢，強烈爭取該交流道可以完成增設，岡山交流道的壅塞不分尖峰時間或離峰，尤其是南下路段常常會從岡山交流道回堵到路科，據評估該路段交通服務水準在D4級以下，顯示該路段交通負荷過重。

針對增設岡山第二交流道可行性研究，提出3方案，其中以經濟效益最高1.98鑽石型交流道最受歡迎，是唯一結合過磅動線處理，交通服務功能進出日交量42,879PCU(小客車當量)，工程占地面積3.6公頃，總經費約8.32億元，工期需19個月。一旦可行性評估通過，規劃設計和環評務必平行推動，提供民眾一條安全便捷的交通道路。

(中時)