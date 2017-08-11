電商大戰升級 京東終止天天、百世快遞合作

陸媒報導，大陸電商平台間的競爭愈演愈烈，已從針鋒相對、上升到相關陣營站隊。8月11日晚間，京東在其論壇官方互動區發佈《快遞公司調整通知》的公告，表示平臺將於2017年8月21日終止與天天快遞、杭州百世快遞的合作。

所以21日後，通過天天快遞和百世快遞發送商品的物流資訊，將無法在京東平臺展示。京東稱，該平臺與其他快遞公司合作正常。

今年7月24日，京東曾公告推薦京東物流、順豐、中通、韻達、申通5家快遞公司。7月31日，京東暫停天天快遞的服務，理由是「在服務品質和用戶滿意度方面，都位於所有快遞公司中的最後一位，同時其還存在部分違反平臺規則的行為。」

但其實外界都知道，他針對的是天天快遞和百世快遞背後的投資方，就是京東的競爭對手—蘇寧系和阿里系。

(旺報)