54歲關之琳情路坎坷 感嘆：身為女人 我失去好多
54歲大美人關之琳情路坎坷，與富商王國旌、陳泰銘2段婚姻皆以破局收場，今年2月更曾在大陸節目《魯豫有約》公開坦承，後悔當年介入富商馬偉清與陳美琪婚姻。然而她日前接受陸媒專訪，被問起有無遺憾，她就感嘆直言：「身為一個女人，好多(遺憾)哦，我失去很多。」
關之琳日前接受《南方都市報》專訪，坦言會當演員是因為出道沒得選，只想快點找到工作，就跳進去拍戲，自認個性害羞又不讓人，「唉，做這行不應該是這樣的，應該野心大一點，主動一點，我剛好是相反的。我應該做其他行業，比如說設計師、會計師，不是這種幕前、這麼大膽表演的。我比較吃虧。」
不過關之琳感情世界的精彩程度，絲毫不比她的演藝事業遜色，她今年2月上《魯豫有約》被問起當年介入馬偉清與陳美琪婚姻的小三傳聞，就坦言後悔，「畢竟當年還是有傷害到人家。」
此次受訪被問起人生有何遺憾，關之琳就說：「身為一個女人，好多(遺憾)哦，我失去很多。一出來就拍戲，沒做過其他行業。我選擇不生孩子……這個不是遺憾啦，世界太多污染，很複雜，我覺得我一個人挺好的。」也透露自己愛情至上，一談戀愛就會找不到人，等到愛情沒了又會出現。
(中時電子報)
關鍵字：關之琳、
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