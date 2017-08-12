藝人奢華程度大車拚 她飛機代步一小時花上千歐元最狂

這些明星奢華程度堪稱無人能及。(圖/本報系資料照、達志影像、胡兵微博、劉濤官網粉絲團微博)

藝人給人第一印象就是錢賺的多，接一場活動是正常人年薪好幾倍，因此在追求物質生活上可說毫不手軟，不過有些人可是打破既有刻板印象，像是黃曉明在錄製實境秀節目《中餐廳》，客人餐畢沒喝完的水，他怕浪費一飲而盡，另外主廚將快過期牛奶丟掉時，他覺得暴殄天物硬是要喝掉，但並非所有人都像黃曉明節儉成性，像是Makiyo因為工作不穩定，決心痛改揮霍生活，將每月開銷從21萬降至10萬，並且每月只去1次夜店，但此種「改變」讓人看了仍是直搖頭。

Makiyo揮霍無度，只得賣掉亡母小套房過活。(圖/本報系資料照)

Makiyo經歷「踹運將」與喪母之痛後，決定痛改前非回歸樸實生活，不過每個月靠商演5萬人民幣過活的她，開銷居然仍高達21萬，據悉光租跟房貸就要10萬，此外就是每3個月要赴日本探視奶奶，一次得花15萬台幣，此外餐費、交通費開銷約3萬，娛樂費用1萬，加上幫貓狗洗澡的美容費，以及認養2名非洲兒童費用，加一加每月要花費21萬，這讓她透露只能靠老本過活，預計也只能撐上兩年左右，因此年初脫手Ma媽媽生前的15坪小套房，賣得600萬，月開銷雖銳減但仍得花費10萬，對此讓曹西平怒斥不是「有多少錢過多少錢的日子不是嗎」？

張柏芝靠購物宣洩壓力，常常一買就是上百萬。(圖/達志影像)

張柏芝因此演出《喜劇之王》一舉成名，在24歲時更奪下金馬獎女主角獎項，演藝之路備受外界看好，但她也透露自己喜歡買房買車，做有價值的投資，曾經最瘋狂的時候曾一天花掉千萬，買下一棟別墅和名車，此外信用卡一天刷掉上百萬更是稀鬆平常的事，尤其是經歷離婚傷痛期時，常常藉著血拚購物來抒發壓力，當時常常到精品店買包止痛，最誇張時一買就是上百萬元，連同款圍巾都要買五個顏色才肯罷休，她也自曝經常會買到失去理智，有時連自己買了什麼多不清楚。

胡兵在節目上介紹自家豪宅，被網友砲轟在炫富。(圖/胡兵微博)

大陸男星胡兵，由於外型高挑又有氣質，曾被選為「大陸4大小生」之一，深受觀眾喜愛的他，私生活也是被網友關注的焦點，像他曾在日本綜藝節目上，大方展示自己的豪宅，這間豪宅價值約5000萬人民幣，其中整修費就高達500萬人民幣，但最驚人的還是他的超奢華衣帽間，衣物多到跟服飾店有得比拚，不過當他宣稱所有衣物以及鞋包總價值時，讓所有人都難以置信，因為總金額竟高達2億元，對此則被外界砲轟在炫富，對此他則是回應「每個職業都有自己的裝備，我們演員的一部分不就是衣服、包包、鞋子包裝出來的嗎」。

劉濤嫁入豪門以飛機代步，奢華程度無人能及。(圖/劉濤官網粉絲團微博)

劉濤闖蕩演藝圈多年，憑著《琅琊榜》、《芈月傳》等夯劇走紅，不過成功嫁入豪門後就宣布息影，並且過著優渥少奶奶生活，她更被爆料有台私人飛機，價值2850萬歐元，平均每小時耗油量要價1300歐元，而這架飛機奢華程度據悉無能人及，裝備不僅有大號沙發床、整體廚房、浴室、DVD播放機、電話、傳真，還能無限寬頻上網，此外外出拿的包包更是要提前定製的經典款，而且排隊還要一年才能到貨，奢華程度應該無人能及。

(專題報導)