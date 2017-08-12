影后魅力難擋！細數珍妮佛勞倫斯當小三「戰績」

珍妮佛勞倫斯與克里斯普瑞特因為合作《星際過客》爆出緋聞。（圖／達志影像）

珍妮佛勞倫斯不僅演技一流，更是好萊塢眾人皆知的桃花女！每回她拍戲，幾乎就會征服同片男星，演藝圈中更是不少人對她釋出好感，但珍妮佛勞倫斯每回的「菜」都不太一定，近來她更被爆出是「星爵」克里斯普瑞特與安娜法瑞絲離婚的主因！

珍妮佛勞倫斯被拍到和安娜法瑞絲尷尬的合照瞬間。（圖／達志影像）

好萊塢模範夫妻克里斯普瑞特與安娜法瑞絲驚傳分居，就有矛頭把兩人分手主因指向奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯，由於兩人曾合作《星際過客》，加上小珍妮佛長的漂亮又有魅力，還有網友翻出先前兩人在宣傳活動上碰面時，小珍妮佛超級不自然的模樣，都讓外界聯想她恐怕真的介入過這段夢幻婚姻。

珍妮佛勞倫斯和詹姆斯麥艾維也曾傳過太過親暱。（圖／達志影像）

不過迷倒在珍妮佛勞倫斯裙下的還有曾一起合作《X戰警》系列的「X教授」詹姆斯麥艾維，先前兩人一起上節目，調情到讓網友要他們「去開房」，加上當時詹姆斯麥艾維剛離婚，過去就有小道消息指稱兩人關係很曖昧，但未獲證實，最後詹姆斯麥艾維則是認了與電影人麗莎李柏拉蒂（Lisa Liberati）的戀情。

珍妮佛勞倫斯也曾被爆對「萬磁王」麥克法斯賓達有興趣。（圖／達志影像）

但在《X戰警》中，珍妮佛勞倫斯也曾被爆真正有意思的是「萬磁王」麥克法斯賓達，據傳她屢屢對麥克放電，不過麥克法斯賓達當時和前女友艾莉西亞維坎德仍藕斷絲連，讓小珍妮佛無法明目張膽示愛。

珍妮佛勞倫斯有指被家人和連恩漢斯沃送作堆。（圖／達志影像）

另外一位則是「雷神索爾」克里斯漢斯沃的弟弟連恩漢斯沃，他曾和小珍妮佛合作《飢餓遊戲》，據悉小珍妮佛與酷玩樂團主唱克里斯馬汀分手後，家人瘋狂把她和連恩送作堆，儘管連恩和前女友麥莉藕斷絲連，但有傳小珍妮佛家人覺得兩人年紀相仿，不無是個好選擇，可惜還是不了了之。

(專題報導)