生意場上險決裂！趙薇為湯吵架黃曉明 資深男星慘賠千萬

談到創業，黃曉明與趙薇在真人秀中因誤會起爭執，而資深演員勾峰則是創業失敗，慘賠老本。（圖／本報系資料照片（右）、取材自湖南衛視芒果TV官方頻道 Youtube）

好麻吉可以談心、出遊、互虧，但好朋友能不能一起合夥做生意呢？在大陸真人秀《中餐廳》中，由趙薇擔任店長、黃曉明擔任經理，張亮、周東雨和靳夢佳分別作為主廚、服務生和洗碗工，五人各司其職，不過在節目中，趙薇與黃曉明因為經營理念與溝通誤會，為了一碗湯在廚房吵起來，黃曉明急著解釋、委屈皺眉，現場火藥味十足。

趙薇與黃曉明當場起爭執，廚房的氣氛變得尷尬。（圖／取材自湖南衛視芒果TV官方頻道 Youtube）

黃曉明、趙薇是北京電影學院同學，彼此相知相惜、擁深厚情誼，是演藝圈中的紅粉知己，近日兩人在真人秀《中餐廳》中，待客貼心的黃曉明介紹菜色時，先是沒有推薦套餐、答應讓客人單點，加上在廚房因為有沒有附湯，引發溝通誤會，趙薇直呼：「單點就沒有湯了」，黃曉明則瀟灑說：「就給他們吧。」這時引發趙薇不滿「我們辛苦做完每次都給人打折，你這不是送東西嗎？勞動跟付出你要等價嘛。」

黃曉明聽聞後委屈、皺眉急解釋，趙薇還直接說要看影像確認，黃曉明滿是無奈回應「好，但我真的沒有送的意思」，廚房氣氛瞬間降到冰點。趙薇與黃曉明一度陷入冷戰，黃曉明還不時嘆氣，兩人鮮少有互動，是後在趙薇主動示好，兩人才把話說開，趙薇與黃曉明終於回到平時熱絡互動。

資深演員勾峰多年前曾上節目，分享創業甘苦。（圖／本報系資料照片）

資深演員勾峰演出多部戲劇，作品不勝枚舉，並以《幾度夕陽紅》受封第22屆金鐘視帝，不過多年前勾峰上節目，分享創業心路歷程時，提到與友人合夥開Pub，沒想到創業失利，還遭朋友背叛，多次生意失敗，慘賠老本上千萬元，讓他忍不住大嘆平順過日子比較好「積蓄留著養老用。」

而在開業期間，朋友一到店裡捧場，就猛call勾峰來當陪客，讓他自嘲：「我簡直成了酒家男」，也讓勾峰領悟到，當老闆後才發現自己是外行人，一切都從頭開始。談到創業甘苦，勾峰幸好身邊都有妻子相陪力挺，勾峰也以過來人身分，奉勸想創業的人務必要三思。

莎莎與男友一起創業開咖啡店。（圖／本報系資料照片）

有別於好友合夥創業，女星莎莎（鍾欣愉）則是與愛情長跑10年的男友一起創業，小倆口結束服飾店後，在兩年前投資咖啡廳，莎莎日前接受《蘋果日報》專訪，坦言咖啡廳生意不好做、利潤低，至今還沒回本「保持每月不要虧錢就好」。

莎莎與男友是情人又是工作夥伴，小倆口難免會有爭執，兩人也協議未來若是哪天感情真的走不下去，就把店賣掉，錢一人一半，或是一方拿店、一方拿錢，不過現在的莎莎樂於享受戀愛，也讓外界期待小倆口的好消息。

(專題報導)