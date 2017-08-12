不甩多金小開情定上班族 女主播就愛他平凡體貼的樣子！

女主播嫁豪門幾乎成為公式，然還是有主播檯女神，就愛平凡而貼心的愛情。(中時資料照片)

台塑集團創辦人王永慶的長子、宏仁集團總裁王文洋，66歲的他日前被爆攜年僅28歲的女主播蔡尚樺赴飯局，傳嫩妹主播是他的新女伴，但謠言遭到否認，蔡尚樺表示當天是很正式媒體餐敍，不過因一張飯後大合照就被傳成緋聞，覺得太誇張，事實上，坊間不少人認為當上女主播是嫁入豪門的最佳跳板，也可以發現集智慧與美貌於一身的女主播，確實深得豪門青睞，成功率比女星來得高，然其實有很多主播，不是那麼愛多金富二代，反倒選擇跟上班談情甚至牽手一生，覺得這樣的另一半，更貼心、更讓人覺得踏實！

日前被傳是王文洋女伴的蔡尚樺，一度爆出因此事而被男友提分手，然男方發文，直呼用5年時間紮紮實實了解她，破情變傳聞。(中時資料照片)

日前被傳是王文洋新女伴的女主播蔡尚樺，清甜的臉蛋與姣好的身材，確實是豪門單身漢特別喜歡的類型，然在事件爆出後，她果斷否認傳聞，在臉書po文澄清那只是一個普通的飯局，根本烏龍一場，且也大方公開自己有男友，是目前昔有「交大周渝民」、目前在台積電工作的上班族易姓帥男友。

蔡尚樺說同事跟男友都認為事情被放大了，大家都把這件事當笑話看，沒想到之後男方被傳因此怒提分手，但傳聞再度被否認，反之，蔡尚樺的男友在臉書勇敢po文力挺，「別人可能只花五分鐘從報導的隻字片語曲解妳，我卻是用五年時間紮紮實實的相處了解妳」，相當貼心。

甜美主播蘇瑋婷透露跟老公交往時，他天天早起送她上班，再去早餐店看她上電視播報晨間新聞。(中時資料照片)

在女主播嫁豪門幾乎要變成傳統的潮流下，華視甜美主播蘇瑋婷在2014年底突然爆出情定在電子公司擔任經理的男友王信翔，兩人於隔年3月結婚，而蘇瑋婷也大方公開兩人的戀愛故事，聽完無不讓人羨慕，覺得她嫁得太好太有理。

蘇瑋婷說包含老公在內，很多人問她會不會羨慕嫁入豪門的主播，她則回答自己只是選擇嫁給愛的人，覺得真愛比實際條件要多了，更透露老公在交往期間天天接送她上下班，明明9點才要上工，就為了看她8點播報新聞，選擇送她到公司後，自己去早餐店邊吃飯邊看著電視裡的她，讓她覺得這樣的男人不可多得，老公甚至承諾，雖然自己不是富二代，「但我會努力變成富一代，讓妳過好日子」，讓她感動點頭嫁。

高毓璘的老公曾是她的解題老師，雙方一度失聯6年，後重新搭上線，師生戀修成正果。(中時資料照片)

三立女主播高毓璘身材、臉蛋姣好，是許多人心目中的主播女神，而她2013年被爆秘婚，對象不是豪門貴公子，而是曾經擔任過自己解題小老師的補教名師朱祺，兩人交往短短7個月就決定閃婚，師生戀修成正果讓眾人相當驚訝，有趣的是，高毓璘婚訊傳出後，結婚對象身分一度被懷疑，她還特地在臉書澄清老公非小開，而是領人薪水「用時間換錢的瘋狂打拚上班族」。

高毓璘情定大自己9歲的補教名師朱祺，兩人在2013年11月低調登記結婚，她透露老公是她當年的解題老師，因此認識長達10年以上，中間曾經失聯6年，一直到換手機有了通訊軟體，才又搭上線，從打招呼進展成戀人關係，高毓璘甜蜜透露，其實是命理老師說兩人若不結婚就是分手，而老公雖不是浪漫的人，但對她處處體貼、著想，在她心目中大大加分，因此點頭嫁了。

(專題報導)