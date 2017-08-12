吳玟萱被批外貌怒了！「45歲保持我這樣再來批」

吳玟萱身材保養得宜，一點也看不出已45歲。(取自吳玟萱微博)

吳玟萱嗆酸民。(取自吳玟萱微博)

45歲女星吳玟萱擁有凍齡高顏值，是演藝圈的美魔女之一，而她也時常在網路上大方分享保養祕訣，未料招來酸民批評，讓她昨(11日)深夜不滿在微博反擊：「如果你到了45歲，還能保持老吴這樣皮膚、身材態甚至體力，再來批評我，不然就請繞道。」

吳玟萱不滿被批評，罕見發文嗆酸民：「看到些鍵盤俠，只知道批評別人，這些人怎麼不多照照鏡子，檢視自己是否該好好跟老吴學習保養。如果你到了45歲，還能保持老吴這樣皮膚、身材、態甚至體力，再來批評我，不然就請繞道。」

不少網友見狀紛紛安慰吳玟萱放寬心，別跟酸民計較，令吳玟萱不禁感嘆：「藝人也是人工作壓力都很大，台上1分鐘台下10年工，我們這麼累了還要去受這些，真的很無奈脾氣。」坦言都想把評論關了，眼不見為淨。

(中時電子報)