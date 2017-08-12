董至成曝與11歲兒有代溝

董至成（右）與荷希。（寬宏提供）

朱德剛（右）。（寬宏提供）

董至成（左起）、朱德剛、荷希。（寬宏提供）

演員們為戲彩排。（寬宏提供）

董至成近來參演宋少卿執導的舞台劇《靠！爸2戀戀瘋城》，他與劇中的「爸爸」賈孝國和陳彥達（阿達）及「兒子」林詣培養出好感情，搞笑說可自組新男團「靠BOYS」，11日他在排練場上與朱德剛交換爸爸經，感嘆與11歲兒子有嚴重代溝

，原因是兒子瘋迷聖結石、蔡阿嘎等網紅，他時常必須幫兒子當「追星族」向一堆網紅要簽名照，讓他一個頭兩個大。

他說前幾天的父親節，白天都在排練場，晚上回到家，老婆、兒子準備小蛋糕幫他慶祝，老婆苦口婆心提醒兒子要「天天向上」，才不枉費他辛苦賺錢，他粗估光是鋼琴、小提琴、游泳等才藝課每月要花10萬，是個甜蜜負荷。朱德剛倒認為小孩有健全人格最重要，他兒子才小二，全家現移居花蓮，希望讓他有個開心快樂童年就好。

董至成先前發燒仍參與排練，抱病上陣但反而表現到位，台詞一句也沒忘，讓導演宋少卿笑他把台詞變溜的方法就是發燒。宋少卿首次執導演筒教戲秘訣居然是要演員們比「ㄎ一ㄤ」

？！因為這齣劇不少新生代演員，詮釋角色時有時會過於緊張放不開，宋少卿分享喜劇演出就是要放鬆、放ㄎ一ㄤ去演效果更好，事後還開玩笑說其實他是故意要整演員。

劇中飾演社會運動家的朱德剛，擁有豐富的戲劇演出經驗，常常是後輩們討教的對象，排練時常大展功力，當年輕演員還在醞釀情緒，他往往一秒就能切換角色，讓大家讚嘆，且不論行程多忙碌也總是精神奕奕，董至成笑說，「朱德剛演過的戲比大家吃過的鹽還多，所以大家要向專業的他多多學習」。

該劇由朱德剛、董至成、賈孝國、阿達、荷希、林詣及吳嘉川共同演出，講述透過1場選舉、1個尋父的青年、1個未婚生子的女子、1名社會運動家以及3個爸爸，展開一連串親情、愛情、名利權位的糾葛故事。《靠！爸2戀戀瘋城》今12日在台北市政府親子劇場演出，8月19日在台南文化中心演出，售票可洽：寬宏藝術 07-7809900 或全台萊爾富、OK便利商店。

(中時)