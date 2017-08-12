茶青做好茶 新北榮獲全國美人茶頭等

新北市坪林產製茶已超過一甲子的歷史，三代主人黃周民11年前返鄉接棒成為青農。（葉書宏翻攝）

「田村茶莊」在新北市坪林產製茶已超過一甲子的歷史，三代主人黃周民11年前返鄉接棒成為青農，在父親、祖父的技術傳承與磨練下，現在對於包種、東方美人茶的製作特別有心得，常於大小比賽中獲獎。

今年更在「全國東方美人茶比賽」中嶄露頭角，擊敗各縣市老手獲得頭等獎，不僅展現接棒氣勢，也為新北爭光。

67年次的黃周民學生時代主修企管，畢業後曾任職於軟體公司，常年在外地工作的他，某次返家看見年邁父母辛苦採茶，體力大不如前，便決定辭去工作，回鄉繼承家業。黃周民笑說，可能是父母知道做農的辛勞，從未逼自己接手，一直以來「接棒當青農」，都不曾在人生選項內出現過。

但命運自有安排，11年前看似匆促的決定，經過努力也有了回報。除了今年在全國美人茶比賽獲得佳績外，自己與父親黃勇順、祖父黃田村，也都曾於102、86、68年獲得坪林包種茶比賽特等獎，可說是正港的「冠軍世家」。

黃周民表示，製茶技術博大精深，從外行到老手，往往需要時間磨練與經驗累積，除了向自家長輩學習外，與各方交流也很重要。自己透過「坪林青年茶業發展協會」做為交流平台，與各家青農們切磋分享，受益良多。坪林區農會總幹事林文恭表示，「坪林青年茶業發展協會」是由在地的農二代、返鄉青農及茶商二代們，自發性組成的團體，30幾位會員平均年齡小於40歲，透過年輕人的創新思維，將坪林茶發揚光大。

農業局表示，青農返鄉初期除了生產技術外，陪伴成長也是重點輔導項目。公部門與在地農會以輔導立場，協助開辦講座、研習及評鑑會等課程，除了讓青農們相互學習外，從農之路也較「有伴」，對產業絕對有加分的效果。這些懷有夢想的青年們也需要民眾的支持，購買時認明「新北好茶」，鼓勵在地青農，也支持產業永續發展。

(中時)